Lazio, Tudor: 'Ecco perché Castellanos e non Immobile'

55 minuti fa



Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus:



"Io voglio vedere tante cose su cui abbiamo lavorato, anche se poco. Marusic e Zaccagni hanno fatto due allenamenti. Si tratta di cambiare modo di ragionare dopo tre anni, tanti piccoli dettagli. Ci vorrà tempo".



SCELTE - "L'idea è quella di non far giocare i nazionali, che sono tornati da poco. Zaccagni e Marusic giocano per via degli infortuni di Luis Alberto e Lazzari. Castellanos all'ultima ha fatto due gol, è anche giusto che parta lui".