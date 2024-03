Lazio, Tudor ha chiesto rassicurazioni alla società sulla permanenza di Guendouzi

Un retroscena svelato oggi dal Corriere dello Sport fuga ogni dubbio sul rapporto tra Tudor e Guendouzi. Il nuovo allenatore della Lazio, contattato dopo le dimissioni di Sarri e che inizierà a lavorare a Formello da mercoledì, al momento della firma dei documenti con il club ha chiesto rassicurazioni sulla rosa. In particolare riguardo il centrocampista è stato chiaro: "Mica mi venderete subito il francese?"



Tudor ha firmato un contratto fino al 2025 e ha voluto perciò chiarezza su quali elementi poter fare maggior affidamento. Il rendimento di Guendouzi in stagione è stato senza dubbio il migliore tra gli acquisti estivi biancocelesti e certamente avrà attirato attenzioni di possibili pretendenti (anche considerando che il riscatto obbligatorio non è ancora scattato per la Lazio). I dubbi sul futuro a Roma del numero 8 nascevano anche da alcune scaramucce che nella stagione 2022-23, quando era ancora all’OM, il ragazzo aveva avuto proprio con Tudor, allora sulla panchina del club transalpino. Voci allontanate subito: l’allenatore croato a quanto pare ha tutta l’intenzione di puntare proprio su Guendouzi come uno dei cardini della sua nuova Lazio e la società gli ha garantito che non c’è alcuna intenzione di privarsi del giocatore nei prossimi mesi.