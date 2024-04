Lazio, Tudor ha fatto una richiesta per sostituire Luis Alberto

Operazione svecchiamento in estate per la Lazio. Tanti i calciatori in bilico, soprattutto tra i big, che la società dovrà pensare a come sostituire. Tra questi c'è Luis Alberto. Secondo quanto scrive il Messaggero questa mattina è già chiaro in casa biancoceleste che lo spagnolo non potrà adattarsi ai compiti da trequartista chiesti da Tudor. Per rimpiazzarlo, il nuovo tecnico ha fatto sapere che gradirebbe molto il profilo di Barak, che al Verona proprio il mister croato consacrò nel ruolo dietro la punta.



Attualmente il ceco è alla Fiorentina che però lo ha messo sulla lista dei partenti già dallo scorso inverno. Il suo cartellino costa circa 10 milioni. Una cifra che sembra abbordabile per gli standard di Lotito, che però l'estate scorsa ha mostrato più di qualche remora nell'investire in profili già sui 30 anni. E Barak è un classe '94. Non sembra in linea con l'idea di ringiovanimento, ma potrebbe essere uno sforzo sostenibile, se gli altri colpi estivi si orientassero tutti su profili più giovani, in rampa di lancio. Gudmundsson e Ferguson hanno già raggiunto valutazioni astronomiche, mentre Colpani e Carboni, del Monza, potrebbero essere ancora avvicinabili. Davanti poi restano sempre in piedi le candidature di Clarke del Sunderland e di Whittaker del Plymouth, per i quali però a gennaio non erano bastati i 16 e 12 milioni rispettivamente offerti dai biancocelesti.