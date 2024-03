Lazio, Tudor ha firmato. Lotito: 'Lo volevano Roma e Napoli, ma non ci è andato'

L'era Tudor è già iniziata per la Lazio. Il nuovo allenatore biancoceleste, scrive oggi il Corriere dello Sport, ha firmato ieri il contratto che lo legherà al club capitolino fino al 2025. Guadagnerà 2,5 milioni più bonus in un anno e mezzo, ma non sono state previste opzioni di rinnovo. Da lunedì il nuovo tecnico sarà pienamente operativo a Formello, prendendo in consegna da Martusciello le redini della squadra. Possibile che per l'ex vice-Sarri si definisca ora un ruolo diverso alla Lazio, almeno fino a fine stagione, ma resta tutto da discutere comunque dopo la partita di oggi a Frosinone.



Il presidente Lotito, nei giorni scorsi aveva definito Igor Tudor un “uomo di ferro, un sergente che sa usare bastone e carota”. In un virgolettato riportato dal Messaggero questa mattina inoltre il patron biancoceleste ha anche rivelato un retroscena di mercato, che riguarda proprio il nuovo allenatore, che in Italia ha già allenato Udinese e Verona: “Lo volevano anche la Roma e il Napoli prima di noi, ma lui non ci è andato. Ha scelto noi invece e di questo siamo contenti. Adesso ripartiamo da capo con il vecchio spirito”. La Lazio è attualmente nona in classifica. Con il quarto posto distante 14 punti che sembra ormai irraggiungibile, nelle prossime dieci partite fino a fine campionato l’obiettivo per la società resta quello di provare a centrare almeno un piazzamento in Europa.