Lazio, Tudor: 'La squadra è pronta e carica. Luis Alberto? Mi aspetto che...'

Prima di Lazio-Salernitana, il tecnico dei biancocelesti Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN“Lavorare sulla testa? Si lavora sempre su tutto. Abbiamo fatto 3-4 allenamenti buoni. La squadra è pronta e carica. Vogliamo fare una bella gara. Dopo quelle tre gare in una settimana, abbiamo un po’ recuperato. Oggi vogliamo far bene"."Vogliamo che quelli davanti siano più incisivi... Più assist, più gol, più giocate. Lui può fare la differenza, ci aspettiamo che, non solo lui, ma l’intera squadra possa fare progressi".

"Giocano quelli che considero migliori, abbiamo avuto un po’ di problemi, un po’ di gente che sta fuori però quelli che ci sono ci sono"."Questa squadra si sblocca con pazienza, ma andando forte. Lucidi, non concedere nulla, fare le cose che abbiamo provato in allenamento”.