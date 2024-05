Lazio, Tudor: 'Recuperare Atalanta-Fiorentina a fine campionato non sarebbe una cosa giusta e regolare'

25 minuti fa



La Lazio affronta il Monza nella quartultima giornata di Serie A. In conferenza stampa, l'allenatore biancoceleste, Igor Tudor, ha parlato del prossimo impegno dei suoi ma anche del discusso recupero della gara tra Atalanta e Fiorentina, rinviata per la morte di Joe Barone



ATALANTA - FIORENTINA - "Ovvio che giocare una partita quando il campionato è già finito non sarebbe una cosa regolare. Il calcio italiano deve migliorare tanto su queste cose qua. Capisco le esigenze del calendario, ma una gestione di questo tipo va assolutamente migliorata".