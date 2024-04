Lazio, Tudor: 'Spero non ci siano polemiche. Perché Immobile? Nessuno gioca al posto di nessuno'

17 minuti fa



Igor Tudor, tecnico della Lazio, ha parlato a DAZN prima del derby con la Roma: "Ho lavorato su tutto quello che era possibile lavorare in poco tempo, concetti e un po' sulla testa, sarà una bella gara da giocare. Spero che non ci siano polemiche".



Kamada trequartista?

"Dove gioca vedremo dopo, per me ha le doti giuste, è un giocatore forte".



Perché Immobile e non Castellanos?

"Nessuno al posto di nessuno, gioca Ciro e basta. Poi ci sono cinque cambi, saranno tutti importanti oggi".