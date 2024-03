Lazio, Tudor vicino: pronto il contratto, cifre e dettagli

Laè vicina ad avere un nuovo allenatore:, c'è l'accordo epuò restare come vice.- Salgono vertiginosamente le quotazioni di Tudor, il tecnico croato è arrivato a Roma in queste ore per definire i dettagli con la Lazio e arrivare alla fatidica fumata bianca. Il presidente biancocelested'altronde, intervistato dal Tg1, aveva scandito i tempi: avanti con Martusciello fino a sabato, poi un allenatore capace di usare 'bastone e carota'.- La trattativa tra l'agente di Tudor,, e la Lazio era entrata nel vivo nelle scorse ore e si è sviluppata positivamente con il passare dei minuti. L'accordo verbale tra il tecnico croato e i biancocelesti è stato raggiunto sulla base di un contratto di 18 mesi,- E cosa farà Martusciello? In giornata si è dimesso tutto lo staff di Sarri, non Martusciello che, oltre a guidare la squadra in occasione della partita con il Frosinone allo Stirpe (29esima giornata di Serie A), resterà in carica in attesa della definizione della situazione Tudor.