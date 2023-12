Domani alle 21 all'Olimpico la Lazio ospita il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarri pensa a un profondo turnover per la sfida, a cominciare dalla porta, dove Sepe e Mandas sono in ballottaggio, con il primo in vantaggio sul secondo, stando a quanto riporta Il Messaggero stamattina.



Fino all'ultimo però il giovane portiere greco, arrivato in estate dall'Ofi Creta dopo essere stato nominato miglior portiere del campionato ellenica la scorsa stagione, incalzerà il collega per provare a soffiargli il posto. Qualche settimana fa addirittura si prospettava una netta inversione delle gerarchie, anche alla luce del fatto che Sepe è alla Lazio solo in prestito, mentre Mandas è stato acquistato a titolo definitivo per 1,3 milioni di euro. I dubbi sul vice-Provedel saranno quindi sciolti domani.