Ancora allenamento a Formello in vista del match di Europa League contro l'Eintracht Frankfurt. Alle 11 la squadra di mister Inzaghi si è ritrovata sul campo, con molti dubbi di formazione: la seduta di domani sarà cruciale.



TURNOVER RAGIONATO – Ieri assente, oggi è tornato regolarmente in gruppo Luis Alberto; anche Radu ha partecipato a tutta la seduta mattutina, anche se difficilmente verrà rischiato in Europa. Potrebbero partire dal 1 minuto Basta e Durmisi, dovrebbe accomodarsi ancora in panchina Berisha. Badelj e Murgia in pole per la maglia da titolare, così come Correa in attacco. Probabilmente resterà a riposo Parolo, per la Germania partirà Cataldi.