Con la vittoria di ieri contro il Feyenoord la Lazio si è presa il secondo posto del gruppo E di Champions, a -1 dall’Atletico Madrid e con un punto di vantaggio sul Feyenoord; quasi praticamente fuori dai giochi il Celtic con un solo punto. Per sperare nella qualificazione agli ottavi i biancocelesti devono vincere la prossima partita contro il Celtic e sperare che l’Atletico Madrid batta il Feyenoord in Olanda. Altrimenti, tutto rimandato all’ultima giornata.



CALENDARIO CHAMPIONS - La squadra di Sarri tornerà in Champions il 28 novembre nella gara casalinga contro il Celtic dopo il derby e la Salernitana. L’ultima sfida della fase a gironi è in programma il 13 dicembre contro l’Atletico Madrid, quattro giorni prima del big match di campionato con l’Inter.