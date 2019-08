Si chiude la Premier, Milinkovic rimane, niente United per il serbo. Fino all'ultimo Mendes ha provato a piazzare a Manchester anche Fernandes. Aveva già mollato la trattativa per portare Wallace al Wolverhampton: la Lazio aveva dato l'ok alla cessione per 6 milioni.



MERCATO LAZIO - La Lazio non ci punta più, il suo super procuratore voleva piazzarlo in Inghilterra. Nulla di fatto: come riporta il Messaggero non sono arrivati i permessi speciali dalla Federazione inglese, mancavano le presenze in nazionale necessarie. Wallace andrà spostato in altri campionati.