Mentre il mercato della Lazio procede in folle, mister Sarri al momento non ha ancora la certezza di poter utilizzare i quattro nuovi arrivati (Hysaj, Kamenovic, Felipe Anderson, Romero) e Radu per la prima giornata di campionato. Motivo? Indicatore di liquidità. Un situazione difficilmente immaginabile lo scorso 9 giugno, giorno della scelta di Sarri per il dopo Inzaghi. Come riporta Il Corriere dello Sport però, Lotito ha assicurato al tecnico di Castelfranco di Sopra che avrà a disposizione questi cinque giocatori per la prima giornata ad Empoli. Visto lo stallo per Correa, saranno decisive le uscite degli esuberi che si stanno allenando a Formello. Queste ultime alleggeriranno il monte stipendi.