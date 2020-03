In casa Lazio è tutto fermo: la squadra è stata rispedita a casa, il centro sportivo di Formello è vuoto. Come riporta Tuttosport, "Lazio ferma ma felice". La squadra è carica e rilassata, nonostante l'emergenza che sta stravolgendo il campionato.



CALENDARIO LAZIO - Il tecnico Simone Inzaghi ha rispedito tutti a casa, a riposo almeno fino al 16 marzo. Ogni giocatore ha ricevuto un programma di allenamento individuale da svolgere a casa. A chi voleva tornare in patria è stato suggerito di non muoversi da Roma, per evitare il contagio, e di essere bloccati fuori dall'Italia. I calciatori ne stanno approfittando per passare un po' di tempo in famiglia, attendendo di capire come continuerà questa stagione.