Ultima seduta di allenamento a Formello oggi per la Lazio prima del ritiro in Turchia, che scatterà lunedì. Sarri ha tutta la rosa a disposizione. Oggi il tecnico toscano ha pienamente recuperato anche Immobile e Basic che in settimana avevano accusato qualche linea di febbre. Si aggregheranno al gruppo dopo il week-end - per volare a Manavgat, vicino Antalya, e non a Belek, come ipotizzato nei giorni scorsi - anche Vecino e Milinkovic, di rientro dopo qualche giorno di vacanza post-mondiale. Nei 5 giorni sulle coste meridionali dell'Anatolia i biancocelesti affronteranno due amichevoli, più una terza al rientro.