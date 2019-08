Non solo Lazzari out. Inzaghi osserva con dispiacere una campagna acquisti che, di fatto, alla prima giornata contro la Samp non scenderà in campo. Come riporta il Messaggero, l'infortunio di Lazzari rientra di certo nei fattori imponderabili, ma Vavro ha dimostrato di aver ancora bisogno di tempo per entrare nella mentalità della difesa a 3. Ha sempre giocato a 4.



FORMAZIONE LAZIO - A fianco di Acerbi e Radu potrebbe dunque tornare Bastos, in barba al fascino dei nuovi acquisti. E dietro Immobile non c'è nessuno. Il tira e molla per il rinnovo di Caicedo sembra infinito, ma l'ex Espanyol si è pure fatto male, l'elongazione al polpaccio della coscia sinistra lo terrà lontano dal campo e di fatto toglierà ad Inzaghi una possibile carta a partita in corso. Il baby Adekanye? Non ha ancora convinto del tutto: di fatto la Lazio potrebbe girarlo a Ventura a Salerno - l'agente ha già smentito l'ipotesi. Inzaghi spera in un altro regalino dal mercato in avanti, ma il tempo stringe.