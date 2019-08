Inzaghi incrocia le dita, e aspetta di recuperare mezza squadra. Come riporta il Messaggero, oltre a Lulic e Milinkovic, per cui c'è ottimismo, anche Caicedo dovrebbe farcela in una decina di giorni. Una corsa contro il tempo, con una spina ulteriore da considerare.



I DUBBI DI INZAGHI - Se l'attacco ha ottenuto applausi scroscianti, con Correa e Immobile già in forma campionato, e Luis Alberto sembra molto ispirato, in difesa Inzaghi ha ancora dubbi. Oltre ad Adekanye, che non ha convinto, anche l'altro nuovo acquisto Vavro non ha convinto ancora del tutto. Gli automatismi con Radu e Acerbi ancora non ci sono, il suo posto da titolare potrebbe essere insidiato da Luiz Felipe, se non fosse fermo ai box. Attenzione a Strakosha: a Vigo una sua 'papera' ha riaperto la partita, convive con un dolore alla schiena da 1 anno. Un altro dubbio per Simone Inzaghi.