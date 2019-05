Ragione e sentimento, il futuro di Inzaghi è in bilico. Come riporta il Messaggero, il mister vuole rassicurazioni tecniche e un adeguamento contrattuale: queste le sue richieste alla Lazio per restare. Anche perché, sì, Paratici e Nedved saranno pure amici, ma da qui a dire che Inzaghi sia il candidato n.1 per la panchina della Juventus ce ne passa.



ULTIMATUM LOTITO - Non solo la Juventus: su Inzaghi c'è anche uno spiraglio di Milan. Lui ne parla con gli amici stretti, la famiglia, riceve consigli contrastanti. Lotito e Tare hanno lanciato l'ultimatum, aspetteranno fino al 3 giugno. La società vuole prepararsi, ha già pronto il sostituto: Sinisa Mihajlovic. Dietro di lui Giampaolo, De Zerbi, Liverani e la new entry Terim.