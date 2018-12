La Lazio prepara l'assalto al Cagliari. E lo fa con il baricentro spostato decisamente in avanti, con una squadra iper offensiva, due trequartisti dietro Immobile. A Lotito questa Lazio non piace: come riporta il Messaggero, ha strigliato Immobile, Parolo e Acerbi davanti a tutta la sala, durante la cena di Natale.



BUONA NOTIZIA- La serenità, almeno quella sembra ritrovata. Mister Inzaghi è l'unico che avrà mille pensieri. Non può aggrapparsi solo alla sorte, deve costruirsi il proprio futuro. Qualcuno dice che ci siano i senatori dietro l'idea del cambio-modulo. Sicuramente è un regalo a Luis Alberto: dovrà illuminare l'Olimpico, per far trovare una vittoria ai tifosi della Lazio sotto l'albero.