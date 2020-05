La Lazio riparte, i motori, neppure troppo ingolfati grazie agli allenamenti casalinghi, tornano a farsi sentire. La squadra di Inzaghi è rimasta a Roma, ha atteso questo momento con ansia, ha seguito le vicende e le querelle relative alla ripresa con partecipazione. E ora si gode il ritorno in campo.



ALLENAMENTI LAZIO - C'è tantissima voglia di calcio, come riporta il Corriere dello Sport: Inzaghi, silenzioso e con la mascherina, osserva i suoi che si allenano in piccoli gruppi. E applaude, sprona, fa i complimenti: sta ricominciando a lavorare sul collettivo, il segreto della sua Lazio.