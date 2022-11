3 punti fondamentali, testa alla prossima, tutti insieme.

Bravo Loco @lukaromero10

L'argomento del giorno in casa. La sua prima rete in A, che ieri sera ha regalato la vittoria alle Aquile contro il, viene celebrata sui social da tutta la rosa. Su Instagram si sono moltiplicati da ieri sera post e stories dei compagni di squadra dedicati al baby talento argentino. Anche da parte di Matteo Cancellieri, che dopo un primo tempo scialbo gli ha lasciato il posto nella ripresa. Questo il suo messaggio di felicità per i tre punti ottenuti e per il gol del giovane argentino, con cui c'è amicizia anche fuori dal campo:Su Twitter, dall'account del club biancoceleste arriva un'esortazione a non fermarsi qui: la frase "A seguir trabajando asì!" accompagna il video con il suo tap-in vincente. Stesse immagini riprese anche dal profilo ufficiale della Lega Serie A che ha ironizzato sull'età del ragazzo: "17 anni e 357 giorni e non sentirli!"