Gli occhi della Premier League su Maurizio Sarri. Secondo l'edizione odierna del Messaggero, tre club inglesi vorrebbero il tecnico della Lazio in panchina dal prossimo anno. Si tratta di Tottenham, Everton e West Ham. In Inghilterra l'allenatore toscano ha lasciato buoni ricordi dopo l'Europa League vinta nel 2018-19 col Chelsea e anche in tempi recenti lui stesso non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il calcio d'oltremanica. Sullo sfondo inoltre ci potrebbe essere anche un quarto club, ma di Liga. L'Atletico Madrid si sta infatti cominciando a guardare intorno per il dopo Simeone e proprio Sarri potrebbe diventare uno dei profili da seguire.



In ogni caso, l'attuale contratto con i biancocelesti scade nel 2025 e la sua volontà per il momento è quella di proseguire a Formello. L'impressione però è che molto dipenderà da come andrà a finire la stagione e, considerando il rapporto ormai inesistente tra Sarri e il ds Tare, da quali saranno le scelte nell'organigramma societario e sul mercato.