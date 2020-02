Tutti sul centrale del Real Madrid Nacho. Come riportano in Spagna, il difensore spagnolo va a scadenza a giugno, e sembra fuori dai piani dei Blancos per il futuro. Il mercato non finisce mai: il ds Tare vorrebbe piazzare il colpo a parametro 0. Ma su Nacho la concorrenza italiana è spietata.

MERCATO LAZIO - Su Nacho sarà derby: anche la Roma vorrebbe inserirsi sul centrale, Petrachi si sta già muovendo. Non solo lui, anche Giuntoli del Napoli avrebbe puntato Nacho, per rinforzare la difesa,. Tutti su Nacho.