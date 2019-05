Lazio, vogliono tutti Caicedo. L'attaccante ex Espanyol si è guadagnato la stima e l'affetto degli addetti ai lavori e dei tifosi della Lazio grazie a gol e buone prestazioni: nel 2019 è stato il capocannoniere della squadra biancoceleste, l'ha trascinata e tenuta in corsa Champions fino ad aprile. La Lazio in quel reparto vuole ringiovanire e cambiare pedine, Caicedo partirà.



MERCATO LAZIO - Come riporta Lalaziosiamonoi, ha già ricevuto chiamate dalla Liga, dalla Premier, dai ricchi mercati di Cina ed Emirati arabi. Caicedo ci pensa, a Dubai spesso va in vacanza con la famiglia, l'idea non dispiace. La Lazio sta puntando alla linea green: Pedro Neto scalpita, per Wesley si farà più di un tentativo, Adekanye è stato già preso. Per Caicedo il futuro è altrove.