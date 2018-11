Tutti vogliono Felipe Caicedo. L'attaccante si sta prendendo la Lazio: sta conquistando i tifosi e gli addetti ai lavori con prestazioni sempre più convincenti. Lo vogliono tutti: "Ho parlato con Felipe al telefono per convincerlo. Non so se qui lo stimano tanto come all’estero, dove tutti hanno un grande rispetto per lui. Per me è un riferimento per tutto il calcio ecuadoregno", a parlare è il ct Hernan “Bolillo” Gomez, come riporta Ilmessaggero.it. Caicedo aveva lasciato la nazionale ecuadoregna la scorsa stagione, ora potrebbe tornare in lista convocati: "L’ambizione massima per un giocatore è onorare i colori della propria Nazionale e lui vuole tornare a indossarli".