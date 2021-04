Secondo il quotidiano As, tra le pretendenti per Sergej Milinkovic-Savic, c'è anche il Real Madrid. Il club biancoceleste ha sempre chiesto almeno 80 milioni di euro per il serbo, ma la volontà del calciatore potrebbe far abbassare le richieste di Claudio Lotito e accelerare l'operazione. Sul centrocampista, oltre a Inter e Juventus, ci sono anche PSG e Manchester United.