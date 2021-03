In attesa del fischio d'inizio di Udinese-Lazio, tutte confermate le scelte della vigilia di mister Inzaghi. Radu pronto per la 401esima presenza in maglia biancoceleste e Muriqi affiancherà Immobile.



Formazione ufficiale biancoceleste:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. All.: Inzaghi.