Come anticipato alla vigilia di Lazio-Sampdoria, Simone Inzaghi non farà turnover. Lulic tornerà in campo dal 1' dopo oltre un anno. Leiva e Correa giocheranno titolari con rispettivamente Escalante e Muriqi destinati alla panchina. Ecco la formazione ufficiale della Lazio:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.