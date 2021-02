Nonostante all'antivigilia c'era un po' di apprensione per le condizioni di Stefan Radu, alla fine, come emerso dalla rifinitura, il romeno ha recuperato. Inzaghi lo ha provato tra i titolari, e ora è arrivata la conferma. Ecco la formazione ufficiale della Lazio contro il Cagliari:



Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.