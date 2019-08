La Lazio pende dal piedi di Milinkovic Savic. Inzaghi, come riporta il Messaggero, conta i minuti che lo seperano dal gong di mercato, sperando di avere sulla mediana il Sergente. Con Luis Alberto e Leiva potrebbe formare uno dei centrocampi più forti della Serie A: un mix di potenza, tecnica e corsa che farebbe dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi. Anche perché, per ora, dietro il Sergente la Lazio scommette forte.



MERCATO LAZIO - La partenza di Badelj verso Firenze, parola di Tare, non verrà rimpiazzata. Nel ruolo di vice-Leiva la Lazio promuoverà Cataldi, ex Primavera, autore di un ottimo ritiro, che aspetta da anni la sua chance. Le mezzali sono solo due (più un'incongnita): Parolo, con un anno in più, e il brasiliano André Anderson, pescato anche lui dalla Salernitana, che in ritiro ha impressionato per qualità e capacità tattiche. In più c'è Valon Berisha: è entrato in campo contro il Paderborn, giura di stare benissimo, di fatto potrebbe essere un nuovo acquisto. Ma la forza di questo centrocampo dipende in larga parte dalla permanenza di Milinkovic.