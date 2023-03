Chiusa in un lampo la trattativa tra la Lazio e Zaccagni per il rinnovo. Come scrive oggi l'edizione romana del Corriere dello Sport, dopo i colloqui nei giorni scorsi post derby (deciso proprio dal suo gol), è stato trovato l'accordo per prolungare il contratto con i biancocelesti fino al 2027. Per l'ala sinistra c'è anche l'adeguamento di stipendio, che passa dagli attuali 1,8 a 3 milioni netti a stagione. Richieste accontentante quindi dalla società e matrimonio che proseguirà per altre 4 stagioni, con l'ex Hellas diventato ormai un cardine dello schieramento offensivo di Sarri. Si attende ora solo l'annuncio ufficiale da parte del club.