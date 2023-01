Resta in stand-by la situazione del rinnovo di Pedro con la Lazio. I discorsi sono fermi all'intenzione del club di proseguire il rapporto per un altro anno, ma il calciatore per il momento non ha voluto sedersi al tavolo per discuterne. Secondo il Corriere dello Sport la sensazione è che si possa rimandare tutto direttamente a giugno, quando saranno più chiare per l'ex Barça, Chelsea e Roma tutte le opzioni.