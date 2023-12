La Fiorentina, come a lungo raccontato, è alla ricerca di un attaccante esterno da regalare a Vincenzo Italiano nel corso della prossima finestra di mercato. Secondo quanto scrive Violanews, il grande obiettivo in quella zona di campo è Mattia Zaccagni della Lazio. I discorsi per il rinnovo fra l'ex Verona e la società sono al momento fermi. Proprio per questo, Lotito potrebbe acconsentire a privarsi del giocatore per evitare di perderlo a zero nell'estate del 2025. Situazione da monitorare.