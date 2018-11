Lazio, il rinnovo di Leiva è un mistero. Come riporta il Messaggero, come Luis Alberto anche il brasiliano sta aspettando di vedere riconosciute verso l'alto le sue prestazioni, ma per ora è tutto fermo. La Lazio aveva convocato gli agenti di Leiva a Roma per la firma, nulla di fatto, contatti interrotti. Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, gli stessi manager di Felipe Anderson, non si sono visti nella capitale.



STALLO LEIVA - Tutto fermo, tutto da rivedere. C’è una fase di stallo, che potrebbe diventare un problema. Leiva è in scadenza a giugno 2020, con opzione di rinnovo automatico fino al 2021, ma adesso bisogna riconoscergli più di 2,2 milioni più bonus. Ed è tutto fermo.