Per Wesley tutto fermo. La partenza di Felipe Anderson cambia i piani della Lazio, che a questo punto sta cercando un fantasista. Come riporta il Corriere dello Sport, sono tantissimi nomi sul taccuino di Tare, che sta cercando di chiudere. Inzaghi ha chiesto anche un vice-Leiva, quindi i centrocampisti da prendere sono due. Per questo Wesley è rimasto in stand-by.



MERCATO LAZIO- Fermo, ma non accantonato. Una volta completata la mediana, i biancocelesti potranno riaprire il discorso con l’attaccante del Bruges. Tare ci punta tantissimo, crede di aver individuato un vero talento, un colpo alla Milinkovic, capace di stupire. La Lazio ci punta, nel frattempo l'attaccante ha iniziato il ritiro col Bruges, in attesa di una chiamata.