Si decide nelle prossime 48 ore il futuro di Romagnoli. Lotito vuole chiudere la faccenda entro martedì e, secondo il Corriere dello Sport, i contatti sono già ripartiti per limare le distanze tra domanda e offerta. La richiesta del difensore per l'ingaggio è di 3 milioni + bonus fino a 3,3. La Lazio è ferma ai 2,8 per un quinquennale con opzione per un sesto anno.



La volontà dell'ex Milan di venire a Roma è forte. Ora però è il momento per entrambe le parti di prendere una decisione definitiva. Dirsi sì o lasciar perdere un tra e molla che va avanti da mesi.