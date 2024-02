Lazio, Provedel rinnova: cifre, nuova scadenza e quando firma

Redazione CM

Resta solo da formalizzare ufficialmente, ma il rinnovo di Ivan Provedel con la Lazio è cosa fatta. Come si legge questa mattina sul Messaggero, il portiere biancoceleste firmerà un prolungamento fino al 2028 (l'attuale contratto scadrebbe nel 2027) a cifre raddoppiate rispetto al milione di euro che percepisce attualmente. L'incontro decisivo tra il procuratore e la società è andato in scena martedì scorso. Non c'era Lotito, con il quale però è già previsto un incontro nei prossimi giorni per mettere tutto nero su bianco.



Dopo Patric, che aveva firmato a dicembre, ecco quindi un altro punto fermo messo dalla Lazio per strutturare la rosa dei prossimi anni. L'estremo difensore originario di Pordenone è sbarcato a Roma un anno e mezzo fa e si è preso subito la ribalta. L'anno scorso è stato tra i migliori del campionato e protagonista del secondo posto conquistato dagli uomini di Sarri. Quest'anno ha addirittura segnato un gol in Champions League (contro l'Atletico Madrid) e si sta confermando - pur in una stagione non brillante di tutti i biancocelesti - come punto di riferimento per la squadra.



Il patron aveva promesso già da tempo al classe '94 un riconoscimento meritato per il suo rendimento e ora dalle parole si passa ai fatti. Era il meno pagato della rosa (escludendo i giovani aggregati dalla primavera), ma per Provedel la questione dei soldi non è mai stata un problema in sé, quanto piuttosto un adeguato e riconoscimento per le prestazioni fornite. Il portiere ex Spezia si trova bene con i compagni a Formello e non pensava davvero a un addio, anche se gli interessamenti da top club europei (su tutti il Manchester United) erano per lui motivo di lusinga. Con la firma che arriverà a breve saranno però messe presto a tacere e Provedel continuerà a difendere la porta della Lazio ancora per diversi anni.