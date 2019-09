Tutto passa per la difesa. L'obiettivo Champions League per la Lazio sembra passare dalla tenuta del reparto arretrato. Che, nelle prime due giornate della nuova stagione, ha dimostrato ottima tenuta. Un solo gol subito su calcio di rigore, nel derby contro la Roma, fa ben sperare.



CHAMPIONS DIFESA - Tutto passa dalla difesa, dove la società ha investito - per ora senza aver visto il nuovo acquisto Vavro. Come riporta il Corriere dello Sport, l'anno scorso, con un unizio shock, la Lazio aveva già subito 4 gol dalle big dopo 2 giornate. Assestando la difesa, la squadra di Inzaghi potrà guardare al futuro con qualche certezza ulteriore.