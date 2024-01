Lazio, tutto su Cambiaghi: pronta una nuova offerta all'Atalanta

Nicolò Cambiaghi è diventato l'obiettivo principale del mercato di gennaio della Lazio. Ne parla questa mattina il Messaggero. L'operazione coinvolgerebbe altre due squadre oltre ai biancocelesti: l'Atalanta, proprietaria del cartellino, e l'Empoli, dove il calciatore è attualmente in prestito, ma dal quale - sottolinea sempre il quotidiano romano - lui stesso vorrebbe rientrare in anticipo. La situazione è quindi complicata, ma Lotito e Fabiani vogliono provarci fino all'ultimo.



Sarri accoglierebbe il classe 2000 a braccia aperte, perché ne apprezza la duttilità offensiva (può giocare in tutti i ruoli del tridente). Il tecnico toscano ne aveva notato l'exploit già l'anno scorso, quando aveva realizzato 7 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Quest'anno però Cambiaghi non si sta ripetendo: è fermo a soli 3 assist e nessun gol finora. L'allenatore biancoceleste però è convinto di poterlo far esplodere defintiivamente nel suo sitema di gioco, un po' come già successe per Zaccagni. Il profilo dell'attaccante rientra peraltro nei parametri societari per l'ingaggio, mentre è sul prezzo del cartellino che ci sono i maggiori ostacoli. La prima offerta di qualche giorno fa da 8 milioni è stata ritenuta troppo bassa dalla Dea che ne chiede 15, ma è disposta a trattare. L'Empoli inoltre chiede un indennizzo per risolvere anticipatamente il prestito. La Lazio nelle prossime rilancerà, mettendo sul piatto complessivamente 11 milioni.