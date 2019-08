La Lazio cerca un rinforzo nel reparto offensivo. E, come scrive il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha un solo nome in testa: Andrea Petagna. Il centravanti della Spal, offerto anche al Milan, era valutato 15-20 milioni a inizio estate, ora il prezzo può scendere. Le alternative sono Antonio Sanabria del Genoa, Ahmed Hassan dello Sporting Braga e Konstantinos Mitroglou del Marsiglia. Ma prima si proverà il tutto per tutto per Andrea Petagna.