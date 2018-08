È l'oggetto del desiderio dei tifosi del Milan, Milinkovic ha illuminato contro il Borussia Dortmund, è stato uno dei migliori in campo. A Roma arrivano segnali di rinnovo: come riporta il Corriere dello Sport, Milinkovic attende un incontro con la società per sancire il rinnovo contrattuale. Con sostanzioso adeguamento, in linea con le richieste di mercato di Lotito. Segnali di rinnovo: il futuro di Milinkovic sembra meno in bilico, la telenovela si avvicina ai titoli di coda.