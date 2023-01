Abbandonata la pista terzino, la Lazio punta tutto sul vice-Immobile. Anche nella conferenza stampa post partita di ieri Sarri ha lasciato di nuovo intendere che avrebbe bisogno di una pedina in più davanti. "Difficile provare a cambiare gli equilibri di una partita con un difensore" è il concetto espresso dal tecnico toscano davanti ai microfoni, sottolineando che "Le altre concorrenti hanno tutte più possibilità di ruotare in attacco. Io per ora posso solo aspettare di recuperare Ciro il prima possibile".



Bonazzoli è l'obiettivo da portare a Formello in questi ultimi giorni di mercato. Come scrive il Tempo questa mattina, il ragazzo ha dato la sua disponibilità al trasferimento e la Salerniata ha aperto a un eventuale prestito. Ma bisogna trovare la quadra dal punto di vista economico. Lo stesso quotidiano parla anche di smentite da parte della società sul possibile passaggio di Basic alla Cremonese fino a giugno. Con i grigiorossi c'è stato solo un colloquio e nulla più, dove però si è provato a discutere anche di Valeri. Probabile che se ne discuta di nuovo in estate.