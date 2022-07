Doveva essere uno degli uomini mercato di questa estate. Invece per Sergej, di fatto, non si è ancora mosso nulla. Tanti gli interessamenti, ma poche le azioni concrete per portarlo via dalla, fino a questo momento. Lui intanto si gode gli ultimi giorni di vacanza e lunedì raggiungerà i compagni in ritiro ad Auronzo.Le ultime voci su una sua possibile partenza risalgono ormai a 10 giorni fa, dopo il secondo viaggio di Tare a Londra. Ilsembrava sul punto di presentare un offerta ai biancocelesti, ma a Formello non è arrivato nulla. O, se è arrivato, non è minimamente vicino alle richieste di Lotito. È il caso dell'- meta comunque poco gradita dal calciatore, come anche il- arrivato a mettere sul piatto poco più di 50 milioni e neanche preso in considerazione da Lotito, che sotto i 70 non si siede nemmeno al tavolo a parlare. Forse è anche per questo che da un po'. Nessuna delle altre pretendenti sembra avere intenzione per il momento di avvicinarsi a quelle cifre.Il presidente in effetti dopo l'ultima di campionato contro l'Hellas, aveva detto ai tifosi che Sergej non lo avrebbe venduto. Fin'ora è stato di parola. Non darlo a squadre italiane è una scelta precisa. E comunque. Per l'estero invece non ci sarebbe alcuna preclusione, ma a questo punto,anche l'anno prossimo. Poi si vedrà. Con il contratto in scadenza nel 2024 è anche possibile che in molti stiano giocando d'attesa per provare a strappare un prezzo più basso, magari tra sei o dodici mesi.