Lazio-Udinese, chi gioca e chi no: le ultime su Immobile, Zaccagni, Isaksen, Pereyra e Lucca

La 28ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Lazio e Udinese. Diversi dubbi di formazione per Sarri e Cioffi, visto che alcuni giocatori non sono al top della forma o sono al rientro da infortuni. Vediamo caso per caso le situazioni più delicate, anche in ottica fantacalcio.



IMMOBILE – Ciro Immobile è recuperato ed è nettamente avanti nel ballottaggio con Castellanos. Dovrebbe regolarmente partire titolare il capitano biancoceleste, che contro l’Udinese vanta un’ottima tradizione.



ZACCAGNI – Gioca titolare nel tridente. Nessun dubbio. Isaksen parte nettamente dietro nel duello per una maglia nell’11 iniziale.



ISAKSEN – Verso la panchina l’esterno danese. Sicuramente troverà spazio a gara in corso e quindi potrebbe incidere nella ripresa. Nel tridente con Immobile e Felipe Anderson il favorito è Zaccagni.



LUIS ALBERTO – Comporrà la linea mediana con Cataldi e Vecino. Nessun riposo per il 10 biancoceleste, considerata anche l’assenza di Guendouzi per squalifica.



PEREYRA – Recuperato e convocato. Cioffi deciderà se farlo partire titolare o se dargli minutaggio a gara in corso. Ballottaggio aperto con Samardzic ed Ehizibue, a seconda delle posizione del “Tucu”, se da mezz’ala o da esterno di destra.



LOVRIC – Giocherà titolare e probabilmente nell’inedita posizione di regista, con Payero e Samardzic come mezz’ali nel 3-5-2 di Cioffi.



LUCCA e THAUVIN – Coppia d’attacco titolare dell’Udinese all’Olimpico. Non ci sono sorprese in avanti, Cioffi punta su loro due.





Probabili formazioni Lazio-Udinese, lunedì ore 20.45



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Vecino;



Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni: All.: Sarri



Squalificati: Marusic, Guendouzi, Pellegrini



Indisponibili: Rovella, Patric



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Lovric,



Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi



Squalificati: Ebosele, Walace



Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu