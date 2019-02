La Lega Serie A ha comunicato la data di recupero di Lazio-Udinese, rinviata per gli impegni dei biancocelesti in Europa League e Coppa Italia.



SERIE A TIM 2018/2019 – RECUPERO 6ª GIORNATA DI RITORNO



LAZIO – UDINESE Mercoledì 10 aprile 2019* ore 19.00



* In caso di qualificazione della ROMA ai quarti di finale della UEFA Champions League e di programmazione della gara di andata in casa, il recupero sarà fissato mercoledì 17 aprile 2019, sempre con inizio alle ore 19.00.