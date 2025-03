Getty Images

Partita: Lazio - Udinese

Lazio - Udinese Data: lunedì 10 marzo 2025

lunedì 10 marzo 2025 Orario: 20:45

20:45 Canale TV: DAZN, Sky Sport

DAZN, Sky Sport Streaming: DAZN, Sky Go, NOW TV

Il posticipo del lunedì sera di Serie A in questa 28a giornata sarà Lazio-Udinese. All'Olimpico alle 20:45 si affrontano due squadre che vivono un grande momento di entusiasmo.. I friulani invece vengono da 5 risultati utili consecutive (4 vittorie e un pari col Napoli).

: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. BaroniPadelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. RunjaicIn casa Lazio, Baroni ragiona sempre sul doppio impegno ravvicinato, ma deve fare sempre i conti con gli infortuni: Hysaj e Castellanos sono ancora fuori, mentre giovedì in coppa non potrà schierare né Rovella, né Gigot. L'11 titolare non dovrebbe essere diverso da quello che ha vinto a Milano contro i rossoneri, ma nelle scelte dei cambi a partita in corso incideranno parecchio le esigenze dettate dalla sfida successiva: possibili staffette a metà partita in tutti i reparti.

Dall'altra parte Runjaic conferma Padelli al posto dell'infortunato Okoye tra i pali e deve fare a meno del solo Touré in difesa. Per il resto può contare sulla formazione tipo.Lazio-Udinese sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e da Sky Sport.Ampia scelta per lo streaming di Lazio-Udinese. Il match dell'Olimpico potrà essere seguito tramite app di DAZN, Sky Go e Now TV, su tutti i dispositivi compatibili.A commentare la partita su DAZN ci sarà la coppia Santi - Giaccherini; su Sky invece il racconto di Lazio-Udinese è affidato a Davide Polizzi, con il commento tecnico di Blerim Dzemaili.