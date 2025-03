Getty Images

Lazio-Udinese, la MOVIOLA LIVE: check sui goal di Thauvin e Romagnoli

Redazione CM

24 minuti fa



Di seguito i principali episodi da moviola di Lazio-Udinese, posticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 20.45, analizzati da Calciomercato.com.



LAZIO-UDINESE h. 20.45



Piccinini

Baccini e Bercigli

IV UOMO Rutella

VAR Ghersini

AVAR Di Paolo



32' - Lungo check per controllare la posizione di Romagnoli, a seguito della spizzata di Vecino: è tutto regolare, rete convalidata e pareggio per i biancocelesti



22' - Check sulla rete realizzata da Thauvin per un possibile fuorigioco da parte dell'attaccante di Runjaic o di Lucca, autore dell'assist in rovesciata. Il VAR conferma che non c'è nessuna irregolarità, il goal è buono