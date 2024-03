Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: Zaccagni c'è, Pereyra titolare. Out Samardzic

La Lazio ospita l'Udinese allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo della 28esima giornata di Serie A (calcio d'inizio ore 20.45), un match che mette in palio punti pesanti per le ambizioni dei due club.



I biancocelesti di Maurizio Sarri (che non va in panchina per squalifica, al suo posto il vice Martusciello), reduci dai due ko di fila contro Fiorentina e Milan, cercano un successo per provare a rilanciarsi nella corsa a un posto in Champions League (ora sono a -11 dal Bologna).



Dall'altra parte i bianconeri di Gabriele Cioffi, due punti nelle ultime tre giornate, hanno bisogno di altri punti per la lotta salvezza, complicata dai successi di Verona, Cagliari e Sassuolo.



Tante assenze per la Lazio, come ad esempio gli squalificati Marusic, Guendouzi e Pellegrini. Fiducia a Immobile in attacco con Zaccagni e Felipe Anderson, Hysaj e Cataldi a centrocampo.



Cioffi risponde con Zarraga a centrocampo, fuori Samardzic, e la coppia Thauvin-Lucca in attacco.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.