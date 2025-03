Getty Images

due salvataggi nel secondo tempo valgono almeno un punto per la Lazio. Sul gol preso però non è stato impeccabile.: concreto nella gestione del pallone e delle energie. Si sovrappone a Zaccagni solo quando vede che c’è davvero lo spazio per farlo, altrimenti pensa a coprirli le spalle al meglio.Lucca lo beffa nell’azione che porta al vantaggio dell’Udinese. In generale fatica parecchio a tenere la marcatura sul centravanti avversario. Meglio quando può giocare in anticipo sui palloni vaganti.imperfetto nel posizionamento solo in occasione dell’1-0 degli ospiti. Si rifà dieci minuti dopo col gol del pari.

combina una pasticcio sul gol dell’1-0 non rinviando un pallone facile. Quando si affaccia davanti crea poco.fa più fatica del solito nel lavoro di filtro perché l’Udinese ha un uomo in più lì in mezzo. Sbaglia anche qualche passaggio semplice.fa le veci di Rovella senza farlo rimpiangere. Di testa trova Romagnoli sul secondo palo per il gol dell’1-1. Recupero importantissimo il suo per le rotazioni di Baroni. (dal 19’s.t.: mezz’ora scarsa ordinata senza troppi fronzoli.)il più vivo dei suoi. Corre, pressa e salta sistematicamente il diretto avversario sulla fascia creando tante situazioni interessanti. Batte bene il corner da cui nasce l’1-1. (dal 35’s.t.

deve fare un po’ il trequartista e un po’ la mezzala per aiutare il centrocampo biancoceleste in inferiorità rispetto alla linea avversaria. Questo lo penalizza in zona offensiva, ma lui si sacrifica senza batter ciglio. (dal 19’s.t.stavolta non riesce a incidere nemmeno lui. Scivola su una palla buona che poteva giocare sulla sinistra)tanto lavoro tra le linee per scardinare il muro alzato dall’Udinese. Ha la chance del 2-1 in avvio di ripresa, ma Ehizibue lo stende regolarmente secondo l’arbitro.inconcludente lì davanti. Non trova spunti per fare male alla difesa avversaria. (dal 1’s.t.in pochi minuti fa già più del compagno, servendo Zaccagni poi steso in area)

non convince la scelta di partire con un centrocampista in meno rispetto agli avversari. Prova a cambiare le carte in tavola a partita in corso, ma esce fuori solo un punto con anche qualche rischio evitabile nel finale.UDINESEgran parata su Zaccagni alla mezz’ora. Non può nulla sul pari. Risponde presente nelle altre occasioni in cui è chiamato in causa.non lesina sulle maniere forti per contenere Zaccagni. Fa buona guardia anche nel gioco aereo.sale tardi sull’1-1 tenendo in gioco Romagnoli. Per il resto fa una buona prestazione annullando quasi del tutto gli attaccanti avverssari.

non riesce a prendere le misure a Isaksen, che affonda dal suo lato con insistenza.intervento superlativo in avvio di ripresa per salvare il risultato. Un anticipo da dietro sui piedi di Zaccagni rischioso ma efficace per evitare la rimonta biancoceleste. (dal 43’s.t.benino nel primo tempo, cala nella ripresa e diventa anche inutilmente falloso. (dal 19’s.t: mette fosforo e sostanza lì in mezzo nei minuti conclusivi)con le buone o con le cattive, dalla sua parte non si passa.prezioso il suo lavoro per creare sempre la superiorità numerica in mezzo al campo. (dal 19’s.t.: prosegue il lavoro del compagno per schiacciare la Lazio nei minuti finali)

la Lazio su quella fascia spinge tanto e lui troppo spesso si trova nella terra di nessuno. Poco anche il suo apporto in attacco. (dal 19’s.t.contiene meglio le discese degli avversari, ma anche perché il ritmo dei biancocelesti crolla nell'ultima mezz'ora)sblocca l’incontro con un pizzico di fortuna e tanta caparbietà. Pericolo costante per la Lazio sulle sponde di Luccalavora bene il pallone nell’azione dell’1-0, sfruttando bene anche l’errore di Lazzari. Quando fa valere il fisico i difensori biancocelesti vanno tutti in difficoltà. (dal 35’s.t.

paga la mossa di rinunciare al 4-4-2 per un più prudente 3-5-2. Peccato per la distrazione collettiva sul gol del pari, ma la partita l'Udinese l'ha fatta eccome.