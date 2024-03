Lazio - Udinese, le pagelle di CM: si salva solo Gila, Luis Alberto sparisce quando serve

Tommaso Fefè

Lazio – Udinese 1-2





Provedel 6,5: tre interventi decisivi nel primo tempo per tenere in piedi i suoi. Sui due gol dell’Udinese in avvio di ripresa può fare poco. Sfortunato a farsi male nel finale quando si era proposto in area per una mischia disperata. (dal 45’+7 Mandas sv)



Hysaj 5,5: si limita al compitino in marcatura e impostazione. Nulla di più.



Gila 7,5: contrasta e esce palla al piede con calma olimpica. Ci mettessero tutti anche solo la metà della sua grinta la Lazio avrebbe di sicuro qualche punto in più.



Romagnoli 5,5: Lucca gli sbuca davanti senza che lui se ne accorga. Unica sbavatura, ma costa cara.



Lazzari 5: commette un paio di leggerezze in impostazione che potevano costare care nel primo tempo. Non riesce a sorprendere il portiere in uscita per il possibile 2-2 tirandogli addosso invece che provare ad alzare il pallone.



Luis Alberto 5: nel primo tempo il gioco passa tutto dai suoi piedi. Nella ripresa, quando la squadra va in difficoltà, sparisce dal campo. (dal 35’s.t. Pedro sv)



Vecino 5,5: in ritardo sull’azione del raddoppio dell’Udinese. Da mezzala nel primo tempo riesce almeno ad andare al tiro. Spostato da play invece fatica a tenere il passo della manovra.



Cataldi 5: fuori posizione sul gol del 1-2. Commette tante imprecisioni anche quando deve impostare. (dal 15’ s.t. Kamada 5: sembra muoversi in maniera sconnessa rispetto al resto della squadra)



Felipe Anderson 6: prova a inventarsi qualche dribblinig per creare superiorità numerica. Aveva anche servito un assist al bacio che Immobile ha sprecato. (dal 1’ s.t: Isaksen 5: staffetta poco fruttifera al livello di rendimento)



Immobile 5: nel primo tempo spreca il vantaggio calciando alto da buona posizione. Non riesce ad aiutare neanche con il gioco di sponda (dal 15’s.t. Castellanos 5,5: prova a servire un paio di palloni di sponda di testa in area, ma finiscono nel nulla)



Zaccagni 5,5: si divora l’1-0 praticamente sulla linea di porta. Poco prima era stato i palo a sputargli fuori la conclusione dalla distanza. È comunque un pericolo costante per gli avversari, soprattutto quando accelera improvvisamente, ma negli ultimi metri non riesce a pungere.





All. Sarri 4,5: sostituito da Martusciello, lascia a desiderare la gestione dei cambi nella ripresa. Il passaggio al 4-2-3-1 con Pedro trequartista non porta i frutti sperati. La partita (e così tutta la stagione) se la sono comunque complicata da soli i giocatori in campo con degli errori grossolani.